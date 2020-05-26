Оборудование-Кивас
Подберем стеллажи по Вашим параметрам
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Множество габаритных размеров. Для любых целей и под любую нагрузку.
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Более 100 позиций стеллажей для метизов и крепежа позволит Вам удобно разместить продукцию в магазине, на складах и в гараже.
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Металлические шкафы для одежды, раздевалок, для хранения сменной одежды в офисных, производственных и спортивных помещениях
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Отлично подойдут для рабочего процесса в цеху и на складе.
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Оборудование-КивасЗавод оборудования KIVAS
Производство и реализация торгового оборудования для частных лиц и больших предприятий. От завода-производителя. Подбирайте оборудование для Вашего бизнеса и личных целей в каталоге.
Торгово-производственная компания KIVAS занимается производством и реализацией офисной и складской металлической мебели. В продукцию нашей компании входят: металлические полочные стеллажи для гаражей, складов, бухгалтерии, офисах, библиотеках, на кухню а так же для интерьера квартиры или дома; cтеллажи с разноцветными ящиками в магазины крепежа, автомастерские, склады и заводы; металлические шкафы для раздевалок, для камер хранения, для магазинов, для газовых баллонов, для картотек; верстаки металлические для производственных цехов, складов и мастерских.
Мы являемся заводом-производителем оборудования с собственным отделом продаж, работаем как с розничными клиентами, так и с дилерами. Всегда выгодные цены и лучшее качество продукции